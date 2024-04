Regionale Lebensmittel im April

Der April läutete den Frühling ein. Der erste Spargel kann geerntet werden, die Frühlingszwiebeln treiben. Noch aber herrscht die Winter-Lagerware bei Obst und Gemüse vor. Was in diesem Monat aus regionalem Anbau angeboten wird, zeigen wir auf den folgenden Bildern. Das heimische Obst hat laut des Verbraucherportals Utopia meistens eine bessere Ökobilanz als importierte Ware aus Neuseeland, Südafrika oder Chile.

Im April sind Sorten wie Elstar, Topaz, Jonagold, Breaburn, Idared oder Santana erhältlich. Der erste Spargel kann im April geerntet werden. Er wird vorwiegend wie Obst verwendet, ist aber eigentlich ein Stangengemüse. Ebenfalls frisch vom Feld kommt Die Spargelsaison fängt langsam an. Die ersten Stangen werden geerntet. Die Preise sind aber noch hoch. Die Hauptzeit des beliebten Wurzelgemüses kommt erst noch. Welches Wurzelgemüse sonst noch regional erhältlich ist: Der erste Blumenkohl kann aus geschütztem Anbau geerntet werden

