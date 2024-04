Regina Halmich tritt erneut gegen Stefan Raab an

Doch kein Aprilscherz? Die frühere Box-Weltmeisterin Regina Halmich wird offenbar tatsächlich erneut gegen TV-Entertainer Stefan Raab antreten. Dies bestätigte zunächst das Management der 47-Jährigen der Bild-Zeitung am Dienstagmorgen. Raab kündigte dann am Dienstagmittag den Ticketverkauf für den Kampf gegen Halmich ab 15 Uhr an. Tatsächlich sind pünktlich ab 15 Uhr Tickets bei Eventim erhältlich - viele Kategorien sind innerhalb der ersten Minuten ausverkauft.

Raab (57) hatte vergangenen Freitag in einem Social-Media-Post mit einer TV-Rückkehr kokettiert und Halmich am Ostermontag für den 14. September zum dritten Schaukampf nach 2001 und 2007 herausgefordert. Die Tickets sind jetzt ausgeschrieben für Samstag, den 14. September, ab 19.45 Uhr zu Preisen zwischen minimal 57,50 und maximal 252,50 Euro. Stattfinden soll das Event in Düsseldorf im PSD BANK DOME. Der günstigste Sitzplatz für 81,50 Euro ist innerhalb von knapp zehn Minuten ausverkauft. Gegen 1

