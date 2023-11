Regierungsbefragung im Bundestag. Nur dreimal im Jahr nimmt der Bundeskanzler an der Fragerunde teil. Heute stellt sich Olaf Scholz den Fragen der Abgeordneten im Parlament. Die Befragung im Liveticker verfolgen.Der Bundeskanzler spricht über erneuerbare Energie und mögliche Maßnahmen: „Eine Beschleunigung findet statt und ist durch Gesetzesänderungen möglich geworden. Es muss allerdings zu noch einer größeren Beschleunigung kommen. Daran arbeiten wird.

Wir haben einige sehr leistungsfähige Unternehmen, die auch im globalen Wettbewerb bestehen können. Genau diese Unternehmen müssen wir unterstützen. Wir haben erstklassige Qualität.“Scholz spricht über den Antisemitismus in Deutschland: „Es ist verboten, israelische Fahnen zu verbrennen. Es ist verboten, dass man den Tod von Juden bejubelt. Wegen der Gefahr dieser Straftaten wurden Versammlungen untersagt. Die ermittelt auch, um gegen solche Menschen vorzugehen. Es ist gibt bereits sehr umfassende Handlungsmöglichkeiten bei diesen Straftate

:

BILD: Asyl-Gipfel im Kanzleramt: Ergebnisse nach stundenlangen VerhandlungenDie 16 Regierungschefs der Länder haben sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz , Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Linder auf Ergebnisse geeinigt. Die Bundesregierung wird prüfen, ob die Feststellung des Schutzstatus von Geflüchteten auch in Transit- oder Drittstaaten erfolgen kann.

Herkunft: BILD | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Warum Scholz es sich nicht leisten kann, Erdogan auszuladenDer bevorstehende Besuch von Recep Tayyip Erdogan in Deutschland wird von allen Seiten kritisiert. Er könnte jedoch mehr nützen als schaden. Ein Kommentar.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

NTVDE: RTL/ntv-Trendbarometer: SPD fällt auf Grünen-Niveau, Mehrheit will Groko statt AmpelDas neue RTL/ntv-Trendbarometer enthält vor allem gute Nachrichten für die Union. Sie erzielt beinahe so viel Zustimmung wie die Regierungsparteien zusammen und der CDU-Vorsitzende Merz vergrößert seinen Vorsprung auf Kanzler Scholz. Zudem wächst die Zustimmung zu einem Regierungswechsel deutlich.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

NWNEWS: Unfallforscher: Aggressives Verhalten im Verkehr nimmt zuNull-Promille-Grenze, strengere Tempolimits, regelmäßige Sehtests - über Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit wird oft gestritten. Eine neue Umfrage zeigt: Frauen sind oft anderer Meinung als Männer.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Es bleibt nicht bei verbalen Ausfällen: Antisemitismus an US-Unis nimmt zuIm Schatten des Gaza-Kriegs schlägt jüdischen Kommilitonen zum Teil offene Feindseligkeit entgegen. Nun drohen reiche Spender, den Hochschulen den Geldhahn zuzudrehen.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: Kirchenmitgliedschaft in Deutschland nimmt weiter abEine neue Untersuchung der Evangelischen Kirche zeigt, dass eine Mehrheit der Menschen in Deutschland nichts mehr mit Religion zu tun haben will. Die Zahl der Konfessionslosen steigt stetig an und könnte 2027 die 50-Prozent-Marke überschreiten.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »