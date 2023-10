Regensburg: Unfall in der Innenstadt – Feuerwehr muss Fahrer aus BMW holen

Unfall in Regensburg: Gegen 14 Uhr sind in der Kumpfmühler Straße zwei Autos miteinander kollidiert. Im Moment (Stand 14.30 Uhr) kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Der Unfall hat sich an der Kreuzung von Kumpfmühler Straße, Friedrich-Niedermayer-Straße und Fritz-Fend-Straße ereignet. Dabei wurde ein BMW-Fahrer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei vor Ort sagte. Es sei allerdings nicht damit zu rechnen, dass der Mann verstirbt, betonte die Beamte.Der Fahrer wurde von Rettungskräften versorgt. Die Feuerwehr holte den Mann aus seinem BMW. Wie schwer die Verletzungen sind, stehe noch nicht fest, so die Sprecherin gegen 14.15 Uhr.

