Regenrennen in Malaysia 2009: Triumph für Brawn und Button

Jenson Button hatte schon eine Vorahnung, als er noch vor dem Start die dunklen Wolken über der Rennstrecke sah. 'Ich dachte noch: 'Da kommt was. Da liegt Regen in der Luft.' Und der Regen kam. Aber wie entscheidend das heftige Unwetter beim Formel-1- Regenrennen in Malaysia 2009 war, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand.

In der von Schauspieler Keanu Reeves moderierten Miniserie erinnert sich Button an den plötzlich einsetzenden Starkregen: 'Es war eine dieser Situationen, in denen du das Rennen gewinnen oder verlieren kannst. Je nach dem, wie du dich entscheidest. Es ist eben eine mentale Sache in der Formel 1.' Und einige Fahrer sind dieser Herausforderung nicht gewachsen, als es kurz nach Rennhälfte zu schütten beginnt: Sebastian Vettel im Red Bull ist einer der Protagonisten, der auf rutschiger Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verliert und von der Strecke kreiselt

