Regenfälle und Sturmwellen: 'Ciaran' trifft Westeuropa mit voller Wucht

Das von schweren Stürmen begleitete Orkantief "Ciaran" hat den Nordwesten Frankreichs getroffen. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen und Bahnstrecken, und örtlich kam es in der Nacht zu Stromausfällen. Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz. Aus Vorsorge evakuierten einzelne Orte Bereiche unmittelbar an der Küste. Vor dem Departement Finistère wurde eine 21 Meter hohe Sturmwelle gemessen.

In zwei Departements gilt die höchste Unwetterwarnstufe rot, in 24 weiteren die Warnstufe orange. Der Zugverkehr in den Regionen Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Hauts de France und Centre Val de Loire bleibt am heutigen Donnerstag weitgehend eingestellt. Auch im Umland von Paris gibt es Behinderungen von Regionalzügen durch umgestürzte Bäume. Die stärksten Winde durch das Orkantief "Emir" dürften in Frankreich am Vormittag schon vorbei sein.

Ciaran streift mit Ausläufern auch Deutschland. Im Westen sind laut RTL/ntv-Wetterteam stellenweise Gewitter und Sturmböen, aber keine Orkanböen zu erwarten. Der Deutsche Wetterdienst gab dennoch eine Sturmwarnung für Teile der Nordseeküste und eine Starkwindwarnung für Teile der Ostseeküste heraus. Bis zum Mittag werden demnach Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde erwartet. An der Nordsee seien insbesondere Ostfriesland und Helgoland betroffen.

