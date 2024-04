Regen zwingt Veranstalter zur Rennabsage

Nach heftigen Regen schauern ist die Strecke an einigen Stellen noch feucht, trotzdem werden die Fahrer mit einer Stunde Verspätung auf den Mountain-Kurs geschickt. Viele der Spitzenpiloten zeigen sich wenig begeistert, dass das Rennen gestartet wird, obwohl es in den schattigen Passagen noch feuchte Flecken gibt. John McGuinness macht auf seiner Honda des TT Legenden Teams vor seinem Teamkollegen Keith Amor den Anfang und übernimmt die Rolle des Testpiloten.

Amor wird das erste Opfer des in der zweiten Runde erneut einsetzenden Regens. Der Schotte stürzt bei Union Mills in Runde zwei, bleibt aber unverletzt. Auch der Sturz von Mark Parrett verläuft glimpflich. Der stärker werdende Regen auf Teilen der über 60 Kilometer langen Strecke zwingt den Veranstalter schließlich das Rennen aus Sicherheitsgründen abzubrechen

