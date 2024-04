Regen verzögert Auftakt der BMW Open

Die Wettervorhersage für die BMW Open verheißt nichts Gutes. Gleich zum Auftakt bringt der Regen die Planungen durcheinander und sorgt für eine stundenlange Verzögerung.Das ATP-Tennisturnier in München hat wie befürchtet mit einer langen Regen pause begonnen. Das Auftaktmatch der BMW Open zwischen dem an Nummer sechs gesetzten Briten Jack Draper und Vit Kopriva aus Tschechien konnte erst mit dreieinhalbstündiger Verspätung losgehen.

Auf die Sandplatzanlage im Norden der bayerischen Landeshauptstadt war teils Niesel-, teils heftiger Regen niedergegangen. Die Meteorologen haben für die gesamte Turnierwoche Regenwetter und Temperaturen im einstelligen Bereich angekündigt. Für Montag war auch das Match des ehemaligen US-Open-Siegers Dominik Thiem aus Österreich gegen den spanischen Qualifikanten Alejandro Moro Canas angesetzt. Das Spiel des Mannheimers Max Rehberg gegen Alex Michelsen aus den USA wurde vom Center Court auf einen Nebenplatz verschoben und vorverlegt, um das Schönwetterfenster am Nachmittag zu nutzen. Außerdem soll noch Rudi Molleker gegen den Italiener Francesco Passaro spielen.

Die Turnierfavoriten um den topgesetzten Alexander Zverev steigen erst im Laufe der Woche in das Sandplatzevent ein. Neben dem Hamburger gehört Holger Rune an Nummer zwei zu den Hauptanwärtern auf den Titel. Der Däne hatte die BMW Open in den vergangenen beiden Jahren gewonnen.

BMW Open Regen Verzögerung ATP-Tennisturnier München

