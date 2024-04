Regen und Schnee in Bayern: Wetterdienst warnt vor ungemütlichen Tagen

München - Während am Wochenende noch kurze Hose und Sonnenbrille angesagt waren, holen die Menschen in Bayern in den nächsten Tagen im Freistaat lieber wieder Regen schirm und dicke Pullover raus. Der Deutsche Wetter dienst hat für die kommenden Tage Regen und vor allem im Bergland auch Schnee angekündigt. Teilweise könne es sogar im Flachland schneien. Nachts könne es glatt werden.

Demnach soll es am Dienstag oft regnerisch werden, im Norden seien auch Gewitter möglich. Oberhalb von 600 Metern können die Niederschläge in Schnee übergehen. In den Alpen sollen bis zum Mittag oberhalb von 1000 Metern bis zu fünf und oberhalb von 2000 Metern bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fallen. Die Höchsttemperaturen liegen verbreitet bei acht bis zwölf Grad.

Am Mittwoch bleibt es kühl, wolkig und regnerisch, in der zweiten Tageshälfte könne es vereinzelt gewittern. In den Bergen schneit es erneut. In der Nacht zum Donnerstag prognostizierten die Meteorologen teils kräftige Niederschläge, die auch im Flachland in Schnee übergehen können. Die Tiefstwerte liegen bei minus zwei bis plus drei Grad.

Mit Wolken, Schauern und vereinzelten Gewittern geht es auch am Donnerstag ungemütlich und kühl weiter. Im Bergland, aber auch in tieferen Lagen sei mit Schnee und Graupel zu rechnen. In der Nacht zum Freitag sollen sich die Schauer an die Alpen zurückziehen, oberhalb von rund 600 Metern schneit es. Die Temperaturen sinken dabei erneut teils unter den Gefrierpunkt.

Bayern Regen Schnee Wetterdienst Ungemütlich

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wetterdienst warnt am Montag vor Sturm und Glätte in BayernZu Beginn der Osterferien warnt der Deutsche Wetterdienst in Teilen Bayerns vor Frost, Glätte und Sturmböen. Im Laufe des Montags wird es dann aber fast überall sonnig.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Wetterdienst warnt auch am Dienstag vor Sturm und Frost in BayernZu Beginn der Osterferien warnt der Deutsche Wetterdienst in Teilen Bayerns vor Frost und Sturmböen. Im Laufe des Dienstags scheint dann aber meist wieder die Sonne.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Wetterdienst warnt vor Gewitter und Tornado in BayernBevor es am Wochenende in Bayern mit bis zu 30 Grad sommerlich warm werden soll, warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturm und Gewitter. Sogar ein Tornado ist nicht ausgeschlossen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Bis zu 100 km/h: Wetterdienst warnt vor Strumböen in BayernDieser Sommer könnte unter den Top 10 der wärmsten Sommer seit 1881 landen. Eine Forscherin warnt vor einem neuen Dauerzustand in Deutschland.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Sommerwetter im April macht PauseDer Wetterdienst sagt für Hessen Wolken, Regen und kühlere Temperaturen voraus.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Wetterprognose für Ostern Ende März: Schnee, Regen oder Sonnenschein?Wetter-Experten haben eine ziemlich sichere Prognose für das Wetter am Osterwochenende Ende März abgegeben. Es wird langsam eindeutig, ob es Schnee, Regen oder sonniges Wetter mit milden Temperaturen geben wird.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »