Regen beeinflusst das MotoGP-Training in Assen

Bei der ersten Ausfahrt der MotoGP-Piloten im niederländischen Assen war die Strecke nicht wirklich trocken, aber auch nicht wirklich nass. Daher liessen sich die Fahrer Zeit, bis sie sich zum Training aufmachten. 16 Grad Lufttemperatur und leichter Nieselregen waren nicht wirklich einladend. Nach zehn Trainingsminuten tauchten lediglich die beiden Japaner Hiroshi Aoyama (Repsol Honda) und Kousuke Akiyoshi (San Carlo Honda Gresini) auf der Trainingliste auf.

Die anderen MotoGP-Fahrer waren nach einer Runde immer wieder in die Box gerollt. Wenig später gesellten sich noch Valentino Rossi (Ducati Marlboro Team), Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini) und Hector Barbera (Mapfre Aspar) dazu. Doch nachdem sich der Nieselregen zu einem ordentlichen Landregen entwickelt hatte, wurde es auf der Piste der Dutch TT nur langsam voller. Erst bei Trainingshalbzeit war das Feld komplett unterwegs. Als letzte hatten sich Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow und Randy de Puniet auf die Strecke gewag

