Reformpläne der Bundeswehr: Kritik an der Spitze

In Kürze stellt Verteidigungsminister Pistorius die Reformpläne der Bundeswehr vor. Intern gibt es wenige Tage vorher offenbar noch Gerangel um die Struktur – und Kritik an der Spitze. Offiziell will der Verteidigungsminister die geplanten Änderungen am kommenden Donnerstag vorstellen. Intern soll es Kritik an den Plänen geben, wie Die Reformpläne für die Bundeswehr sehen zahlreiche Umstrukturierungen vor.

Künftig soll es beispielsweise vier statt wie bislang drei Teilstreitkräfte geben: Zu Heer, und Luftwaffe kommt der Cyber- und Informationsraum hinzu. Im separaten Unterstützungsbereich sind indes jene Kräfte vereint, die alle vier Teilstreitkräfte brauchen. Dazu zählen etwa Sanitätsdienste oder Logistik. Bislang eigenständige Bereiche wie die Feldjäger und die ABC-Abwehr sollen künftig aber direkt dem Heer unterstellt sein – und nicht dem Unterstützungsbereic

In Kürze stellt Verteidigungsminister Pistorius die Reformpläne der Bundeswehr vor. Intern gibt es wenige Tage vorher offenbar noch Gerangel um die Struktur – und Kritik an der Spitze.

Verteidigungsminister Pistorius stellt Pläne zum Umbau der Bundeswehr vor. Dabei soll mit einem einheitlichen Operativen Führungskommando die Verteidigungsfähigkeit der Truppe gestärkt werden. Niemand solle auf die Idee kommen, 'uns als NATO-Gebiet anzugreifen'.

Die Empfehlungen für eine neue Struktur der Bundeswehr liegen vor. Zentrale Handlungsmaxime ist die Kriegstüchtigkeit.

