Reese Witherspoon spricht über ihre Zeit bei Friends

Die Schauspielerin Reese Witherspoon verrät gegenüber People, dass ihr damaliges Mitwirken an der Serie Friends vor allem durch einen besonderen Moment geprägt worden sei: Als Jennifer Aniston und Courteney Cox ihre Tochter Ava kennenlernten, die zu dieser Zeit noch ein Baby war, seien Reeses Co-Stars über ihren Nachwuchs begeistert gewesen. Außerdem habe sie ihre Tochter auf die Couch im Central Perk setzen dürfen.

'Sie hatten dieses natürliche Verhältnis und diesen Rhythmus zueinander. Es waren einfach diese sechs Leute, die im Rhythmus zusammenarbeiteten', schwärmt die 'Natürlich Blond'-Darstellerin gegenüber People und fügt hinzu: 'Man konnte sehen, dass sie sich wirklich liebten. Es ist wirklich schön für mich, dass ich das miterleben durfte.

