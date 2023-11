Rede eines Taliban-Funktionärs in Kölner Moschee und geplante Veranstaltung in Schwerte

Die Rede eines Taliban-Funktionärs in einer Kölner Ditib-Moschee schlägt weiter hohe Wellen. Auch in Schwerte sollte es bald eine Veranstaltung mit einem Taliban-Vertreter geben. Am 8. und 9. Dezember plante die Evangelische Akademie Villigst die 37. Afghanistan-Tagung unter dem Titel:" Laut Ankündigung sollte dort mit"afghanischen, deutschen und internationalen Expert*innen" über die Lage in Afghanistan zwei Jahre nach der Herrschaftsübernahme der Taliban diskutiert werden.

fand sich ein Tagesordnungspunkt mit Sprengkraft: Unter dem Punkt"Im Gespräch mit den Taliban…" stand dort als Gast angekündigt:"N.N., Vertreter der Taliban-Regierung, Kabul".Im aktuellen Programm, der Schwerter Akademie taucht der umstrittene Programmpunkt am Montagvormittag nicht mehr auf. Statt dessen liest man jetzt zur fraglichen Uhrzeit"Die Einladung eines Vertreters der (...) Taliban erfolgte vor Monaten. Sie enthielt klare Vorgaben zu den Erwartungen seitens der Akademie für ein offenes und klärendes Gespräch





WDRaktuell » / 🏆 15. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Auftritt eines hochrangigen Taliban-Funktionärs in Kölner MoscheeNach dem Auftritt eines hochrangigen afghanischen Taliban-Funktionärs in einer Kölner Moschee wird langsam klar, wie Abdul Bari Omar nach Deutschland einreisen konnte. Derweil gibt es weiter heftige Kritik an dem Auftritt.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Köln: Messerangreifer (16) bedroht Passanten – Polizei hat VideoDie Kölner Polizei stoppte am Dienstagabend einen mutmaßlichen Messerangreifer im Kölner Stadtteil Blumenberg.

Herkunft: express24 - 🏆 115. / 20,16 Weiterlesen »

Polizei Köln: Messerangreifer durch Schuss gestopptDie Kölner Polizei stoppte am Dienstagabend einen Messerangreifer im Kölner Stadtteil Blumenberg.

Herkunft: express24 - 🏆 115. / 20,16 Weiterlesen »

Mutmaßlicher Messerangriff in Köln - Polizei schießt auf 16-JährigenDie Kölner Polizei stoppte am Dienstagabend einen mutmaßlichen Messerangreifer im Kölner Stadtteil Blumenberg.

Herkunft: express24 - 🏆 115. / 20,16 Weiterlesen »

Hochrangiger Taliban-Funktionär tritt in Kölner Moschee aufEin hochgrangiger afghanischer Taliban-Funktionär tritt in einer Kölner Moschee auf - und sorgt damit für Aufsehen. Unklar ist, wie der Mann einreisen konnte.

Herkunft: weserkurier - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Maite Kelly entspannt in einer Kölner Bäckerei vor TourstartMaite Kelly (43): eine Frau mit vielen Talenten und einnehmendem Wesen. Mit EXPRESS.de hat sie über Ehrlichkeit, ihren Glauben und ihr ganz normales Leben in Köln gesprochen.

Herkunft: express24 - 🏆 115. / 20,16 Weiterlesen »