Redcare Pharmacy mit Umsatzsprung

Redcare Pharmacy ist mit einem Umsatzsprung in das neue Jahr gestartet. Alle Hoffnung ruht nun auf der Möglichkeit, eRezepte vollständig digital einzulösen.Mit einem satten Erlössprung ist Redcare Pharmacy in den neuen Turnus gestartet. Nach vorläufigen Zahlen kletterte der Umsatz in den ersten drei Monaten um 51% auf 560 Mill. Euro, teilte die Versandapotheke mit. Ohne die Schweizer Mediserv, die seit Mai 2023 konsolidiert wird, hätte sich das Erlösplus auf knapp 19% belaufen.

Das Gros des Umsatzes entfiel mit 404 Mill. Euro auf das Geschäft mit verschreibungsfreien Medikamenten. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Zuwachs um ein Fünftel. Im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) summierten sich die Erlöse auf 156 Mill. Euro. Hier spielte die Konsolidierung die ausschlaggebende Rolle. Ohne Mediserv wäre der Rx-Umsatz in der deutschsprachigen Region nur um knapp 7% auf 37 Mill. Euro vorangekomme

Redcare Pharmacy Umsatzsprung Erezepte Digital Medikamente

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



boersenzeitung / 🏆 76. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy (Deutsche Bank AG) 06.03.2024 | AnalyseRedcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy (Deutsche Bank AG) 06.03.2024 | Analyse | finanzen.net

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy (Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA) 12.03.2024 | AnalyseRedcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy (Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA) 12.03.2024 | Analyse | finanzen.net

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy auf 'Buy' mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die von der Gematik beschlossenen Spezifikationen für das Software-Modul

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy (Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA) 15.03.2024 | AnalyseRedcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy (Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA) 15.03.2024 | Analyse | finanzen.net

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

REDCARE PHARMACY - Worauf es jetzt ankommtNach der zweiten Verteidigung des Supports bei 116,20 EUR haben die Bullen die Aktie von Redcare Pharmacy wieder in Richtung eines starken Kaufsignals angetrieben. Eines darf ihnen jetzt allerdings nicht passieren.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy (Deutsche Bank AG) 22.03.2024 | AnalyseRedcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy (Deutsche Bank AG) 22.03.2024 | Analyse | finanzen.net

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »