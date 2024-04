Red Bull sichert sich die erste Startreihe im Qualifying zum Großen Preis von Japan

Im Qualifying zum Großen Preis von Japan schickt Red Bull eine Ansage an die Konkurrenz: Max Verstappen und Sergio Perez sichern sich souverän die erste Startreihe. McLaren-Pilot Lando Norris ist 'best of the rest', während Charles Leclerc rätselt, warum er in seinem Ferrari so weit zurückliegt. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geht das dritte Jahr nacheinander vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Japan.

Die Pole Position für das Rennen am Sonntag in Suzuka sicherte sich der 26-jährige Niederländer mit einer Zeit von 1:28,197 Minuten. Verstappen landete knapp vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Peréz, der mit nicht mal einer Zehntelsekunde Rückstand Zweiter wurde. 'Es war am Ende ziemlich knapp', sagte Verstappen über seinen Mini-Vorsprung von 66 Tausendstelsekunden: 'Diese Strecke ist sehr sensibel, was die Reifen angeht. Der Asphalt ist sehr aggressiv. Wenn man ans Limit geht, funktioniert nicht immer alles.

Red Bull Qualifying Großer Preis Von Japan Max Verstappen Sergio Perez Lando Norris Charles Leclerc Formel 1 Suzuka

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Sie haben geglaubt, sie schlagen uns“: Red Bull stichelt nach Formel-1-Qualifying in MelbourneNach dem Qualifying in Melbourne kann sich Red Bull einen Seitenhieb gegen Ferrari nicht verkneifen. Zudem gibt es viel Lob für Weltmeister Max Verstappen.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Formel-1-Qualifying im Live-Ticker: Schlägt Ferrari endlich Red Bull?Juan Manuel Fangio: Der Argentinier dominierte die Formel 1 in den 1950er Jahren und wurde fünfmal Weltmeister. Sein Rekord von fünf Titeln hielt für 46 Jahre, bis er von Michael Schumacher gebrochen wurde.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Formel-1-Qualifying im Live-Ticker: Schlägt Ferrari endlich Red Bull?Juan Manuel Fangio: Der Argentinier dominierte die Formel 1 in den 1950er Jahren und wurde fünfmal Weltmeister. Sein Rekord von fünf Titeln hielt für 46 Jahre, bis er von Michael Schumacher gebrochen wurde.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Trotz Perez: Max Verstappen fährt in Suzuka auf Poleposition!Red Bull war im Qualifying zum Grand Prix von Japan nicht ohne Gegner, letztendlich stehen Verstappen und Perez aber doch in der ersten Startreihe

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Red Bull KTM Ajo: Erste Standortbestimmung in JerezDie beiden 19-jährigen Red Bull KTM Ajo-Piloten Raul Fernandez (E) und Kaito Toba (J) belegten am Mittwoch beim offiziellen Moto3-IRTA-Test auf dem «Circuito de Jerez Angel Nieto» die Plätze 12 und 23.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Qualifying Australien: Red Bulls Befürchtungen werden doch nicht wahr!Trotz Druck von Ferrari: Max Verstappen steht beim Grand Prix von Australien nach einem spannenden Qualifying erneut auf Poleposition

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »