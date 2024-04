Red Bull Erzbergrodeo: Neue Streckenführung mit besonderer Herausforderung

Erzberg-Mastermind Karl Katoch hat sich für die mittlerweile 28. Auflage des Red Bull Erzbergrodeo am steirischen Erzberg wieder einmal eine besondere Delikatesse einfallen lassen: Die Sektion «Carl’s Diner», bislang eine der letzten Schlüsselstellen des gefürchteten Hard-Enduro -Bewerbs und daher nur wenigen Profis vorbehalten, weil der Großteil es gar nicht so weit schaffte, wird nach vorne gereiht.

