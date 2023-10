„Rechtswidrige Handlungen in Gaza“: Südafrika fordert Völkermord-Ermittlungen gegen Israel

Nachdem Israel am 7.

Oktober von militanten Palästinensern angegriffen wurde, schaltet das israelische Militär mit Luftschlägen die Führungskader der Hamas im Gazastreifen aus. Auch eine Bodenoffensive wird von Experten erwartet. Zugleich wird die humanitäre Situation für die Menschen im Gazastreifen immer prekärer.

Gaza: Israels Militär wirft Flugblätter über Gazastreifen ab​Israel teilte am Abend mit, dass der ergangene Aufruf an die Palästinenser, den Norden des Gazastreifens und Gaza-Stadt Richtung Süden zu verlassen, nun „dringend“ sei. Zudem hat das israelische Militär Flugblätter über dem Gazastreifen abgeworfen, in denen Zivilisten aufgefordert werden, sich zu „ergeben“. Weiterlesen ⮕

Kampfpanzer im Norden von Gaza: Israels Militär 'weitet Bodenaktivitäten aus'Seit drei Wochen bombardiert Israel den Gazastreifen und spricht von einer zweiten Phase des Krieges. Die angekündigte große Bodenoffensive lässt weiter auf sich warten, Truppen der israelischen Armee rücken jedoch langsam im Norden der palästinensischen Enklave vor. Weiterlesen ⮕

Ölpreise unter Druck nach Israels Angriff auf GazaNach den Gewinnen am Freitag sind die Ölpreise am Montag gesunken, da Israels Angriff auf den Gazastreifen noch keine Vergeltungsmaßnahmen des Irans ausgelöst hat. Weiterlesen ⮕

Gaza-Resolution: Scholz verteidigt Enthaltung bei UN-Abstimmung über GazaAbuja - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die von Israel kritisierte deutsche Enthaltung bei der Abstimmung über die Gaza-Resolution in der Weiterlesen ⮕

Demonstration gegen Israels Vorgehen im GazastreifenTeilnehmer kritisieren das Vorgehen Israels gegen Ziele im Gazastreifen und die Unterstützung Israels durch die Bundesregierung. Demonstranten fordern Frieden im Nahen Osten und internationale Solidarität. Weiterlesen ⮕

Tausende demonstrieren in Berlin gegen Israels Angriffe auf den GazastreifenBei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin-Kreuzberg haben mehrere Tausend Menschen gegen die Angriffe Israels auf den Gazastreifen protestiert. Kritik wurde auch an der Unterstützung Israels durch die Bundesregierung geübt. Die Demonstration verlief friedlich. Weiterlesen ⮕