Rechtspopulist Wilders gewinnt Parlamentswahl in den Niederlanden

Die Partei der Rechtspopulisten Wilders liegt bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden vorn - und das unerwartet deutlich. Jetzt will er an die Macht. Doch eine Regierungsbilung dürfte nicht ganz einfach werden. Der Rechtspopulist Geert Wilders ist einer ersten Hochrechnung zufolge der große Wahlsieger der Parlamentswahl in den Niederlanden.

Laut der Hochrechnung, die die Nachrichtenagentur ANP in der Nacht veröffentlichte, dürften Wilders und seine Partei für die Freiheit (PVV) auf 36 der 150 Sitze in der Zweiten Kammer des Parlaments kommen. Das wären mehr als doppelt so viele Mandate wie bei der vorigen Wahl 2021. Für eine Mehrheit braucht Wilders allerdings mindestens zwei Parteien - und es ist fraglich, ob er tatsächlich Partner für eine Koalition finden kann. Wilders bekräftigte seine Entschlossenheit zur Übernahme der Regierung. "Die Niederlande haben gesprochen und das muss - was mich betrifft - auch umgesetzt werde





