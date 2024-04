Rechtsextremismus-Verdacht gegen 15 Polizisten in Niedersachsen

In Niedersachsen gibt es nach Auskunft des Innenministeriums derzeit 15 Polizisten, gegen die Disziplinarverfahren wegen des Verdacht s auf eine rechtsextremistische Gesinnung beziehungsweise eine verschwörungsideologische Einstellung laufen. Insgesamt gebe es landesweit rund 20.000 Polizistinnen und Polizisten. Zur Zahl mutmaßlicher Extremisten bei der Polizei in den Ländern und besonders in Niedersachsen , wollen sich Innenministerium und Gewerkschaft der Polizei im Laufe des Tages äußern.

Zunächst hatte das Magazin"Etwa 400 Polizistinnen und Polizisten der Länder stehen unter Rechtsextremismus-Verdacht. Das ergab die Abfrage für einen Medienbericht. Mehr auf tagesschau.de. Der bekannteste Fall aus Niedersachsen ist der des ehemaligen Kriminalhauptkommissars und mutmaßlichen Rechtsextremisten Michael F. aus Hannover. Er sitzt seit seinerin Untersuchungshaft, Ende Mai beginnt gegen ihn und weitere Beschuldigte um den mutmaßlichen"Reichsbürger" Heinrich XII

Niedersachsen Polizei Rechtsextremismus Verdacht Disziplinarverfahren

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ndr / 🏆 68. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Niedersachsen: 12 Polizisten unter Rechtsextremismus-VerdachtBundesweit wird einem Bericht zufolge gegen mehr als 400 Polizisten wegen des Verdachts des Extremismus ermittelt. Auch in Niedersachsen laufen Verfahren.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Über 400 Verfahren gegen Polizisten wegen Rechtsextremismus-VerdachtBerlin - Gegen mindestens 400 Polizeibeamte der Länder werden aktuell Disziplinarverfahren oder Ermittlungen wegen Verdachts auf eine rechtsextremistische Gesinnung oder Verschwörungsideologie geführt.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Mehr als 130 Polizisten unter Rechtsextremismus-VerdachtGegen mehr als 130 Polizistinnen und Polizisten im Südwesten sind in den vergangenen drei Jahren Disziplinarverfahren wegen des Verdachts einer rechtsextremistischen Gesinnung eingeleitet worden.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Kriminalität: Mehr als 130 Polizisten unter Rechtsextremismus-VerdachtStuttgart (lsw) - Gegen mehr als 130 Polizistinnen und Polizisten im Südwesten sind in den vergangenen drei Jahren Disziplinarverfahren wegen des

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Zwölf Polizisten unter Rechtsextremismus-VerdachtBundesweit wird einem Bericht zufolge gegen mehr als 400 Polizisten wegen des Verdachts des Extremismus ermittelt. Auch in Niedersachsen laufen Verfahren.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Extremismus: Zwölf Polizisten unter Rechtsextremismus-VerdachtHannover (lni) - In Niedersachsen wird derzeit gegen zwölf Polizistinnen und Polizisten wegen des Verdachts auf eine rechtsextremistische Gesinnung

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »