Rechtsextreme Vorfälle an Schulen in Brandenburg: Wie Lehrkräfte gestärkt werden können

Immer wieder kommt es in Brandenburg zu rechtsextremen Vorfällen an Schulen. Was können Lehrkräfte tun? Und wie können sie gestärkt werden, um gegenhalten zu können? Ein Modellprojekt hat nach Antworten gesucht. Von Markus Reher Julia Maaß steht vor einer zwölften Klasse des Oberstufenzentrums im brandenburgischen Ludwigsfelde. An diesem Tag gibt sie Biologieunterricht - politisch harmlos. Doch die junge Lehrerin unterrichtet an dem Oberstufenzentrum auch Politik.

Und da ist sie manchmal mit Aussagen ihrer Schülerinnen und Schüler konfrontiert, bei denen sie nicht immer gleich weiß, wie sie reagieren soll: Verharmlosung der AfD zum Beispiel. Rassistische oder antisemitische Äußerungen hat sie selbst noch nicht zu hören bekommen. Doch Maaß weiß von solchen Vorfällen von Kolleginnen und Kollegen. Die junge Frau ist eine der Lehrerinnen, die an dem Modellprojekt 'Starke Lehrer - starke Schüler' gegen antidemokratische Tendenzen teilgenommen habe





