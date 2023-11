Rechtsextreme, rassistische und antisemitische Inhalte in Klassen-Chats: Schulen in NRW betroffen

Senem Roos sagt, das Problem sei "plötzlich" dagewesen. "Menschen dachten, sie sind witzig und schreiben das N-Wort in die Gruppe oder schicken antisemitische oder diskriminierende Sticker." Senem ist eine 17 Jahre alte Schülerin mit türkischen Wurzeln aus Bergisch Gladbach - und sie beschreibt etwas, das in vielen Klassen-Chats längst zum Alltag gehört: Kinder und Jugendliche teilen dort höchstproblematische Inhalte. Das Thema beschäftigt mittlerweile viele Schulen in NRW.

In einer nicht repräsentativen WDR-Umfrage gaben fast zwei Drittel der 688 teilnehmenden Schulleiterinnen und Schulleiter an, dass an ihren Schulen rechtsextreme, rassistische oder antisemitische Inhalte in Chats aufgefallen seien. Bei der großen Mehrzahl (352 Schulen) handelt es sich den Angaben zufolge um einen oder wenige Einzelfälle. 89 Schulen beschäftigt das Thema mehrmals im Schuljahr. An neun Schulen ist das ein andauerndes Proble





