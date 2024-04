Rebel Wilson bedankt sich nach Trennung von Sacha Baron Cohen bei ihren Fans

Ist das Rebel Wilson s (44) Reaktion? Die Schauspielerin hatte in ihrer Biografie schwere Vorwürfe gegen Sacha Baron Cohen (52) erhoben – ihr Co-Star habe sie vor Jahren sexuell belästigt. Kurz nach Bekanntwerden ihrer Behauptungen machten der Borat-Star und seine Frau Isla Fisher (48) dann ihre Trennung bekannt. Böse Zungen behaupteten, die Anschuldigungen der Blondine seien der Grund – diese meldet sich nun erstmals nach dem Liebes-Aus.

Auf ihrem Instagram-Profil postet Rebel einige Zeilen, in denen sie sich für die Unterstützung bei ihrer Buchveröffentlichung bedankt: 'Was für eine Woche! Ich muss mich jetzt auf die Couch legen... wirklich! Vielen Dank an alle, die 'REBEL RISING' gekauft haben und es bereits genießen! Ich liebe euch!' Während Sacha und Isla eine schwere Zeit durchmachen dürften, geht es Rebel also gut – und ihre Fans sind stolz auf die Enthüllungen in ihrem Buc

