Rebel Moon: Kind des Feuers - Erste Reaktionen zum neuen Film von Zack Snyder

Die ersten Reaktionen zu Zack Snyders „Rebel Moon: Kind des Feuers“ sind da. Es gibt viel Lob, aber auch einiges an Kritik für das ambitionierte Sci-Fi-Werk. Es ist nur noch knapp etwas über eine Woche bis zu den Festtagen. Und das bedeutet, dass es auch nur noch wenige Tage bis zum Start des wohl letzten großen Event-Films auf dem Streamingdienst Netflix sind. Am 22.

Dezember 2023 ist es so weit, dann wird mit „Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers“ der neue Film vom Meister des Visuellen, Zack Snyder, veröffentlicht. Von der einstigen „Star Wars“-Idee zum „Star Wars“-Killer. Das zumindest ist der Weihnachtswunsch der Netflix-Verantwortlichen für dieses Jahr. Die bisherigen Trailer zeigen einige Überbleibsel wie die Lichtschwerter, die von Bae Doona geschwungen werden. Ansonsten wirkt das Ganze erstaunlich erwachsen, brutal, düster und spektakulär – also genau so, wie man sich einen Film vorstellt, bei dem Zack Snyder als Regisseur im Vorspann genannt wir





