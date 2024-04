Rebecca Yarros kündigt Veröffentlichungsdatum für den Nachfolger von „Fourth Wing“ und „Iron Flame“ an

Die Fans von Rebecca Yarros konnten es kaum erwarten: Die Autorin hat nun ein Veröffentlichungsdatum für den Nachfolger von „ Fourth Wing “ und „ Iron Flame “ angekündigt. Millionenfach verkauften sich die beiden ersten Romane der „Empyrean“- Serie . Sowohl „ Fourth Wing “ als auch „ Iron Flame “ stürmten die Bestseller listen und begeisterten zahlreiche Leser, die über TikTok maßgeblich zu dem kometenhaften Erfolg der Romane beitrugen. Auch eine Serie ist bereits in Planung.

und arbeitet an der Verfilmung der Romane. Autorin Rebecca Yarros, die bereits seit zehn Jahren Bücher schreibt, hat längst nicht mehr an den großen Hit geglaubt, wie sie im Interview mit demDie Agenten und Verleger versprachen ihr seit Jahren bei jedem neuen Roman, dass der Durchbruch bevorstehe. „Dass mir so etwas wie jetzt passiert, habe ich also echt nicht mehr für möglich gehalten.“ Die „Empyrean“-Saga soll aus insgesamt fünf Büchern bestehe

