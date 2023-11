Realistische Lebenssimulation 'InZOI' tritt gegen 'Die Sims' an

Lebenssimulation sieht realistisch aus und legt den Fokus auf die Arbeit. Von Hausaufgaben bis zum Hausbau – in Lebenssimulationen steuern wir mehr oder weniger das normale Leben. Lange war EA mit seiner Reihe „Die Sims“ absoluter Marktführer in diesem Bereich. Doch das soll nicht so bleiben. Mit seiner ultra-realistischen Grafik kann Konkurrent „InZOI“ schon jetzt begeistern. Auf welchen Plattformen „InZOI“ erscheinen soll, ist noch nicht bekannt.





Steam-Bestseller: Großer Hype um die wahrscheinlich beste Lebenssimulation 2023Auf Steam dampft es, nachdem eine der besten Lebenssimulationen 2023 nach Jahren im Early Access endlich erschienen ist. Freut euch auf ein heimeliges Stardew-Valley-Feeling mit einer riesigen 80-Stunden-Story.

Spirittea: Lebenssimulation mit Detektivelementen eröffnet Mitte November ihr BadehausDie Life-Sim Spirittea konnte durch ihren Mix aus Stardew Valley und Ghibli-Elementen bereits einige Aufmerksamkeit auf sich lenken.

Die wahrscheinlich beste Lebenssimulation 2023 startet auf Steam voll durchAuf Steam ist vor Kurzem endlich eine der besten Lebenssimulationen des Jahres gelandet. My Time At Sandrock ist ab sofort im Early Access auf der PC-Plattform verfügbar und begeistert nicht nur Stardew-Valley-Fans.

Der erste Trailer zum neuen Erweiterungspack 'For Rent'Die beliebte Lebenssimulation Die Sims 4 bekommt am 7. Januar ein neues Erweiterungspack mit dem Namen 'For Rent'.

