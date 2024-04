Real Madrid an zwei Toptalenten interessiert

Real Madrid möchte weiterhin „galaktisch“ bleiben! Und setzt dabei auf Perspektive. Auch wenn der Rekord-Champions-League-Sieger aktuell die spanische Tabelle mit acht Punkten vor dem FC Barcelona anführt und im Viertelfinale der Champions League gegenvon Paris St. Germain verpflichten wollen, haben die „Los Blancos“ scheinbar noch zwei andere Spieler im Auge. Und die haben ihre Karriere gerade erst gestartet.berichtet, soll Real an zwei Toptalenten interessiert sein.

Dabei geht es um Leny Yoro (18) von OSC Lille und Franco Mastantuono (16) von River Plate. Bei Innenverteidiger Yoro soll Real schon den ersten Vorstoß gewagt haben. Der französische U21-Nationalspieler gehört bereits zu den wichtigsten Spielern beim Klub aus der Ligue 1. Er könnte bei Real in den kommenden Jahren für Stabilität in der Defensive sorgen.Das Problem: Lille soll angeblich 100 Millionen Euro fordern. Für einen Spieler, der erst seit kurzer Zeit volljährig ist, ein astronomischer Prei

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPORTBILD / 🏆 90. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Real Madrid: Manchester United klopft bei Real-Star anManchester United soll an einem neuen Top-Stürmer baggern.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Real Madrid: So geht es mit dem DFB-Star weiter – Toni Kroos fällt Real-EntscheidungKarriere-Ende nach der Heim-EM? Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano soll Toni Kroos jetzt eine wegweisende Zukunftsentscheidung getroffen haben.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Champions League : Atlético Madrid nach Elfmeterschießen im ViertelfinaleMadrid - Atlético Madrid hat Vorjahresfinalist Inter Mailand ausgeschaltet und ist ins Viertelfinale der Champions League

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Real Madrid: DIESES Verteidiger-Juwel will unbedingt zu den KöniglichenLeny Yoro (18) gilt als viel umworbenes Top-Talent. Doch der Innenverteidiger von LOSC Lille will wohl nur zu Real Madrid.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Vinicius Jr: Real-Madrid-Star weint bei Brasilien-PressekonferenzBei der Pressekonferenz der brasilianischen Nationalelf wurde Vini Jr. emotional. Was den Real-Madrid-Star so mitnimmt, gegen wen er austeilt.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Endrick wechselt zu Real Madrid - mit Brasilien spielt er gegen Spanien im BernabeuUnglaubliches Staunen in England, diebische Vorfreude in Spanien und grenzenlose Begeisterung am Zuckerhut: Mit seinem ersten Länderspieltor - gleich ein historisches - hat Brasiliens Fußballtalent Endrick seinem Ruf als 'neuer Pele' alle Ehre gemacht.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »