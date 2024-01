Ready or Not: Taktik-Shooter mit nervenaufreibendem Gameplay

Ein besonders im Koop-Modus exzellenter Taktik-Shooter, dessen Solo-Modus aktuell aber noch nicht mit diesem mithalten kann. Und das war nicht einmal irgendeine besondere Situation. Ich bewegte mich langsam und in dem Moment nichtsahnend Treppe hinauf und just in dem Moment, als ich um die Ecke blickte, hörte ich schon das laute Knallen der Waffe des Gegners, der dort oben auf mich lauerte. Das hatte ich nicht kommen sehen und hat mich in dem Moment fast aus dem Bürostuhl gehauen.

Es zeigt aber auch, wie nervenaufreibend Ready or Not sein kann. Zeit zum Reifen hatte Ready or Not auf jeden Fall, denn seit Dezember 2021 befand sich der Titel im Early Access auf Steam. Nun, rund zwei Jahre später, ist die Release-Version erhältlich und eifert klassischen Taktik-Shootern wie SWAT 4 und Co nach. Dementsprechend übernehmt ihr die Aufgabe des Leiters eines SWAT-Teams im fiktiven Los Suenos Police Department und müsst sowohl während als auch außerhalb der Mission Entscheidungen treffen





eurogamer_de » / 🏆 73. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neuer Rocket Racing-Modus in FortniteAb morgen könnt ihr in Fortnite im neuen Rocket Racing-Modus ordentlich aufs Gas drücken. Alle wichtigen Infos bekommt ihr hier im Live-Ticker.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Boomer-Shooter: Mehr als nur NostalgieManche Dinge befriedigen ein Bedürfnis, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass es existiert. Diese Spinnenarmdingsis zum Beispiel, mit denen man sich den Kopf massieren kann. Oder kinetischer Sand, der so merkwürdig stimulierend durch die Finger rieselt. Oder - um wieder zum Gaming zurückzukehren - Boomer-Shooter, also neue Shooter, die sich ganz bewusst wie von vorgestern anfühlen sollen. Spiele wie Prodeus, Dusk oder Wrath: Aeon of Ruin, die wie die Enkelkinder von Doom, Quake und Hexen wirken wollen. Die Sache ist: Ich empfinde überhaupt keine Nostalgie für Doom, Quake oder Hexen. Meine ersten Shooter als Knirps hießen Half-Life, Serious Sam und Max Payne. Eigentlich dürften diese Retro-Ballereien überhaupt keine Knöpfchen bei mir drücken. Und doch komme ich seit Wochen nicht von ihnen los. Gerade erst habe ich Warhammer 40K: Boltgun durchgespielt, als nächstes steht die Cyberpunk-Ballerbude Sprawl auf meinem Zettel. Stellt sich raus: Hinter Boomer-Shootern steckt weit mehr als Nostalgie

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

LEGO-Fortnite knackt die Marke von 2,4 Millionen Spielern – mehr als alle anderen Modi zusammenDer neue Modus LEGO-Fortnite knackt nach zwei Tagen live die 2,4 Millionen-Spieler-Marke und überflügelt damit alle anderen Modi zusammen.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Bayern zeigt Stuttgart klar die Grenzen aufTrotz einiger Personalsorgen präsentiert sich Bayern München gegen Stuttgart im Topspiel-Modus. Nach einem Blitztor durch Kane schießt der Rekordmeister ein klares 3:0 heraus.

Herkunft: ZDFsportstudio - 🏆 83. / 53 Weiterlesen »

Roboquest - Ein herausragendes Spiel mit Borderlands-inspirierter Optik und Doom-ähnlichem GameplayRoboquest gehört zu den besseren Spielen und hat neben seiner Borderlands-inspirierten Optik ein unglaublich gutes Gameplay, was an Doom erinnert. Roboquest war eine gewisse Zeit im Early Access und ist am 7. November endlich als 1.0 Version erschienen.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »