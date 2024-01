RE1-Stationen werden für den Einsatz von achtteiligen Zügen ausgebaut

Die Zahl der Pendler*innen auf der RE1-Strecke zwischen Magdeburg, Berlin und Eisenhüttenstadt wächst stetig. Ab 2025 werden die Bahnsteige an allen noch ausstehenden RE1-Stationen sukzessive auf 220 Meter Nutzlänge verlängert. Damit können die langen 8-teiligen Wagen der ODEG perspektivisch an allen Stationen halten.

Die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens konnte mittels Nutzen-Kosten-Untersuchung von den i2030-Partnern in Kooperation mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) nachgewiesen werden. Bevor die Fördermittel fließen, geht das Land Brandenburg mit 2,75 Millionen Euro in Vorleistung, um den Ausbau in Potsdam Park Sanssouci und Hangelsberg fristgerecht sicherzustellen. Die Deutsche Bahn will die Stationen bis 2025 verlänger





CityReport » / 🏆 59. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DDR-Jugendliche im Einsatz für EntwicklungshilfeEin Weg in die Welt führte für etliche Tausend junge Leute nach Asien, Afrika und Lateinamerika – für viele Monate zur Entwicklungshilfe. Was für eine Erfahrung!

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

KI-Einsatz in der Film- und FernsehbrancheDer technologische Fortschritt beschleunigt sich weiter und hat Auswirkungen auf die Film- und Fernsehbranche. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird immer relevanter, wie das Beispiel von ChatGPT zeigt. Produzenten beginnen, KI in ihre Arbeit einzubeziehen.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

Basketball und Fußball an Weihnachten: Weltmeister im EinsatzBasketball und Fußball werden an Weihnachten in Deutschland und anderen Ländern gespielt. Weltmeister-Teams treten in verschiedenen Spielen an.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Drohnen im Einsatz für die Medizin in BerlinWas lange getestet wurde, geht bald in den Regelbetrieb über. Künftig sollen 13 Krankenhäuser per Drohne mit dem Zentrallabor verbunden werden.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Hamm: Löcher im Damm entdeckt - 200 Einsatzkräfte im EinsatzHochwasser-Lage in Deutschland! In Thüringen musste ein ganzer Ort evakuiert werden. In Franken ist eine Gemeinde von der Außenwelt abgeschnitten. Der DWD warnt vor Sturmfluten an der Weser und der Nordsee. Lesen Sie alles Wichtige im Wetter-Ticker.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Genießen Sie den Winter mit einem köstlichen Apple CrumbleDie letzten kalten Wintermonate sind angebrochen und es ist genau die richtige Zeit, um sich noch einmal mit warmen und wohltuenden Köstlichkeiten zu verwöhnen. Der Apple Crumble, ein Dessert aus saftigen Äpfeln, die in dünnen Scheiben geschnitten sind und von einer knusprigen, süßen Streuselkruste gekrönt werden, ermöglicht es uns, die Rezepte der kalten Jahreszeit nochmal in vollen Zügen auszukosten und zu genießen. Das warme, aromatische Dessert ist ein Genuss für die Sinne und bringt eine herrliche Kombination aus süßen, fruchtigen und knusprigen Aromen mit sich.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »