RBC, Nel ASA'nın ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin beklentilerini korudu

NEW YORK - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA vor Zahlen zum ersten Quartal auf" Outperform " mit einem Kursziel von 13 norwegischen Kronen belassen. Im Fokus stünden neben den Zahlen der Ausblick auf das laufende Jahr, die Profitabilität und eine Abspaltung des Betankungsgeschäfts des Wasserstoffspezialisten, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einem am Montag vorliegenden Ausblick./bek/ajxErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: NO0010081235

