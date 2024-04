RBC belässt Nel auf 'Outperform' - Ziel 13 Kronen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel nach dem Erhalt von Steuergutschriften für die Expansion der Gigafactory im US-Staat Michigan auf 'Outperform' belassen.

