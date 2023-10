RB wartet mit FC-Schreck – Baumgart gegen Rose noch sieglos

Wenn der 1. FC Köln am Samstag (28. Oktober 2023, 18.30 Uhr, Sky und im Liveticker auf EXPRESS.de) bei RB Leipzig antritt, kommt es auch zum Trainer-Kumpel-Duell zwischen Steffen Baumgart (51) und Marco Rose (47). Dabei ist „Rosi“ bislang der klare Punktsieger. Denn „Baumi“ konnte keines der bisherigen fünf Duelle gewinnen, für den FC-Coach gab es drei Pleiten und zwei Remis.

RB hat zwar mit Josko Gvardiol (21, Manchester City), Dominik Szoboszlai (23, FC Liverpool) und Christopher Nkunku (25, FC Chelsea) drei absolute Superstars verloren, die zusammen unglaubliche 220 Millionen Euro in die Klub-Kasse gespült haben. Dadurch ist die Mannschaft aber nicht weniger gefährlich geworden. „Ich werde nicht alle aufzählen, die dazu gekommen sind, weil die sind auch nicht blind.

