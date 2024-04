RB Leipzig vertraut auf eigene Stärke im Kampf um Champions League-Qualifikation

Im Kampf um die erneute Qualifikation für die Champions League vertraut RB Leipzig der eigenen Stärke . „Wenn wir ins Rollen kommen, dann wird es gegen uns auch schwer. Das Selbstvertrauen müssen wir auch ausstrahlen. Wir dürfen nicht darüber reden, schaffen wir es, schaffen wir es nicht. Wir sind eine gute Mannschaft, das muss der Gegner spüren“, sagte Sport direktor Rouven Schröder nach dem 4:1-Erfolg in der Fußball - Bundesliga beim SC Freiburg.

Aber auch im Breisgau hatte RB die eine oder andere knifflige Phase zu bewältigen. Der Sport-Club scheiterte per Elfmeter und per Kopf an der Latte. „Das musst du überstehen. Aber das haben wir uns jetzt auch mal verdient, dass wir so eine Phase überstehen“, sagte Schröder. Weiterhin in der Spitzengruppe Mit 53 Punkten gehören die Sachsen weiter zur Spitzengruppe. Die Momentaufnahme spielt für Mittelfeldspieler Xaver Schlager jedoch keine Roll

