RB Leipzig und der erneute Verletzungsschock um Dani Olmo (25)! Im DFB-Pokal am Dienstag (18 Uhr) in Wolfsburg sollte der Spanier nach überstandener Knieverletzung erstmals wieder beginnen. Doch nach seiner Schultereckgelenkssprengung gegen Köln (6:0) ist das Jahr für ihn gelaufen. „Danis Ausfall wiegt richtig schwer. Wir waren froh, dass wir so eine spielbestimmende Figur wieder auf dem Platz hatten. Dani bestimmt Rhtythmus, gibt uns Ruhe. Er kann ein Spiel kontrollieren, Tore schießen, vorbereiten“, sagt Trainer Marco Rose (47).Und betont: „Bei den vielen Spielen und den Zielen, die wir haben, ist er für uns einfach ein unersetzbarer Schlüsselspieler.“ Ob der Spielmacher operiert werden muss, ist noch offen. Die RB-Ärzte wollen sich vorher noch eine Zweitmeinung einholen. Klar dagegen: Bis zur Winterpause muss Rose den „unersetzbaren“ ersetzen!Rose: „Ich habe großes Vertrauen in die Jungs, in den Kader, in unsere Qualität. Es ist schade, dass er nicht da ist. Aber jetzt müssen wir es ohne ihn dann bis kurz vor Weihnachten hochhalten.“ Was für sein Team spricht: Ohne Olmo verlor der Pokalsieger diese Saison nur eines von sieben Pflichtspielen (1:3 gegen Manchester City). Vor allem das Duo Lois Openda (9 Tore, 2 Vorlagen) und Xavi Simons (4 Tore, 7 Vorlagen) könnte mit seinen Qualitäten den Ausfall überbrücken.„Er hat ein Tor geschossen, hat einen Elfmeter genommen, hat viele gute Situationen im Spiel gehab

