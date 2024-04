RB Leipzig siegt 4:1 gegen SC Freiburg

Der SC Freiburg und RB Leipzig trennen sich am 28. Spieltag der Bundesliga am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr im Europa-Park-Stadion mit 1:4. Mit 4:1 siegt RB Leipzig auswärts beim SC Freiburg und bleibt damit weiterhin in der Verlosung um die Champions-League -Startplätze. Die Roten Bullen ließen zwar auch die eine oder andere gute Gelegenheit liegen, präsentierten sich aber vor allem im ersten Durchgang eiskalt, als gleich drei von vier Großchancen verwertet wurden.

Wer weiß aber, wie es gelaufen wäre, wenn Lucas Höler nicht kurz vor dem 0:3 per Handelfmeter den Anschlusstreffer zum 1:2 markiert hätte. So war es für die Sachsen im zweiten Durchgang leichtes Spiel. RBL stand bisweilen tief und lauerte auf Umschaltmomente, bei denen es immer wieder auch im Strafraum der Schwarzwälder brannte. Die Breisgauer selbst kreierten aus dem Spiel heraus letztlich zu wenig Zwingendes. So blieb der Anschlusstreffer nach einer Grifo-Einzelaktion lediglich Ergebniskosmeti

SC Freiburg RB Leipzig Bundesliga Fußball Champions-League

