RB Leipzig gewinnt letztes Gruppenspiel gegen Young Boys Bern

Auch wenn Platz zwei vorher schon sicher war, RB Leipzig lässt im letzten Gruppenspiel nichts anbrennen: Das 2:1 gegen Young Boys Bern ist gut für die Finanzen und fürs Selbstvertrauen. Dass RB Leipzig das Spiel ernst nahm, war zu Beginn zu merken: Benjamin Šeško traf in der 6. Minute nach einem schönen Spielzug. Das Tor zählte aber nicht, weil sich auf den Videobildern eine Abseitsstellung erkennen ließ. Nun verflachte die Partie deutlich.

Immerhin bekam RB-Keeper Péter Gulácsi, der nach seinem Kreuzbandriss den Status der Nummer eins an Janis Blaswich verloren hatte, in seinem dritten Pflichtspiel der Saison die Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Nach einer Ecke von Berns Filip Ugrinic lenkte der Ungar einen Kopfball von Cheikh Niasse (21.) über die Latte Auf weitere Highlights warteten die Zuschauer bis zur Pause vergeblich. Die zweite Hälfte entschädigte zumindest etwas für die Langeweile der ersten 45 Minuten. Erst drosch Benjamin Šeško den Ball nach tollen Steckpass von Benjamin Henrichs zu Führung ins Netz (51





