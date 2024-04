RB Leipzig gewinnt den DFB-Pokal 2022/23

Anfang August ging der DFB-Pokal in die nächste Runde. 60 Teams kämpfen dieses Jahr um den Titel. RB Leipzig hat den DFB-Pokal 2022/23 erneut gewonnen.Der DFB-Pokal wird in der Saison 2023/24 zum 81. Mal ausgespielt. Hier finden Sie alle Infos rund um Spielplan und Termine sowie einen Live-Ticker zum Turnier.Der DFB-Pokal ist nach der Bundesliga-Meisterschaft das wichtigste Event im deutschen Vereinsfußball. Rund 64 Teams spielen um diesen Titel. Los ging es am 11.

August 2023 mit der ersten Runde des DFB-Pokals. Letzte Saison gewann der RB Leipzig zum zweiten Mal in Folge - dieses Jahr spielen die Leipziger wieder um den Titel. Hier finden Sie alle Informationen rund um den Spielplan, die Termine und unseren Live-Ticker.Der DFB-Pokal wird in zwei Hauptrunden sowie den Finalrunden ausgespielt. Die erste Runde begann Anfang August. Nach der Sommerpause ging es im Oktober mit der zweiten Hauptrunde weiter. Ab Dezember begannen dann die Finalspiele bis dann schließlich am 2

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

frauenfussball-dfb-pokal-carl-zeiss-jena-fc-bayern-frauen-fcb-frauen stehen im Pokal-HalbfinaleDie Fußballerinnen des FC Bayern München stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Münchnerinnen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen bei Zweitligist Carl Zeiss Jena mit 3:0 (3:0).

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

DFB-Pokal: Sieg in Saarbrücken: FCK steht im Pokal-FinaleSaarbrücken - Der 1. FC Kaiserslautern hat den sensationellen Durchmarsch des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal gestoppt und darf nun

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

DFB-Pokal: FCK beendet Saarbrückens Pokal-TraumDer 1. FC Kaiserslautern hat das Pokal-Märchen des 1. FC Saarbrücken im Halbfinale beendet. Der Zweitligist besiegte den Pokalschreck mit 2:0 und steht im Endspiel von Berlin.

Herkunft: ZDF - 🏆 57. / 62 Weiterlesen »

DFB-Pokal: Sieg in Saarbrücken: FCK steht im Pokal-FinaleDer vom Abstieg bedrohte Zweitligist 1. FC Kaiserslautern stoppt den Pokal-Lauf von Außenseiter Saarbrücken. Die Roten Teufel von Trainer-Oldie Funkel ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

DFB-Pokal : Sieg in Saarbrücken: FCK steht im Pokal-FinaleSaarbrücken - Der 1. FC Kaiserslautern hat den sensationellen Durchmarsch des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal gestoppt und darf nun

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

3:2 gegen Lok Leipzig: Bischofswerda träumt weiter vom DFB-PokalDer Traum vom DFB-Pokal lebt weiter: Oberligist Bischofswerda hat Regionalligist Lok Leipzig mit 3:2 n.V. aus dem Sachsenpokal gekickt!

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »