Razzien gegen mutmaßliche Hamas-Anhänger in Deutschland

Die Polizei hat in vier Bundesländern mehrere Häuser von mutmaßlichen Anhängern der Terrororganisation Hamas und des Netzwerks Samidoun durchsucht. Auch Wohnungen in Das teilte das Bundesinnenministerium am Donnerstagmorgen mit. Razzien fanden demnach in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein statt. Insgesamt seien bundesweit insgesamt 16 Objekte durchsucht worden, heißt es. Der Einsatz startete laut Bundesinnenministerium um 6 Uhr am Donnerstagmorgen.

Nach Informationen vonIn Münster war es die Privatwohnung eines 48-jährigen Mannes in einem ruhigen Wohngebiet mit einer Reihenhaussiedlung, in Bochum die eines 50-Jährigen. Die beiden Männer werden verdächtigt, in die organisatorischen Abläufe der Hamas verwickelt zu sein. Es wurden überwiegendDie Polizei im Einsatz am Donnerstagmorgen in Münster Die Polizei war in Münster bis 9 Uhr vor Ort. Insgesamt waren in NRW etwa 90 Polizeikräfte im Einsat





WDRaktuell » / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Weil Scholz zu früh plauderte: Vorerst keine Razzien gegen HamasHat der Kanzler zu viel zu früh gesagt – und damit wichtige Razzien gegen Juden-Hasser und Terror-Unterstützer unmöglich gemacht?

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Razzien gegen Israelfeinde nach Verboten von Hamas und Samidoun3 Wochen nach dem Verbot von Hamas & Samidoun in Dtl erfolgen doch noch Durchsuchungen: 15 Räume in Berlin, NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Was nun noch gefunden wird, bleibt abzuwarten. Samidoun kündigte bereits an, 'standhaft' bleiben zu wollen

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Razzia gegen Hamas und Samidoun-Anhänger in DeutschlandDie Polizei hat Wohnungen mutmaßlicher Anhänger der Hamas und des Netzwerks Samidoun in Deutschland durchsucht. Das Ziel der Razzia war es, Vereinsvermögen zu beschlagnahmen und die weiteren Vereinsstrukturen aufzuklären.

Herkunft: dpa - 🏆 92. / 51 Weiterlesen »

Fälle in mehreren Bundesländern: Bombendrohungen in Deutschland – Antisemitismusbeauftragter sieht Hinweise auf Verbindung zur HamasE-Mails an Schulen und Redaktionen, Großeinsätze und Evakuierungen: In Deutschland gab es zuletzt eine Serie an Bombendrohungen. Gibt es Verbindungen zur Hamas? Der Antisemismusbeauftragte der Bundesregierung hält das für möglich.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Berlin: Mehr als die Hälfte der Hamas und Hisbollah-Anhänger haben deutschen Pass40 Prozent der laut Verfassungsschutz etwa 540 der extremistischen Gruppen in Berlin haben nur die deutsche Staatsangehörigkeit.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Hamas und Hisbollah: Mehr als Hälfte der Anhänger mit deutschem PassMehr als die Hälfte der in Berlin lebenden Unterstützer islamistischer Organisationen, die im Nahost-Konflikt involviert sind, hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Herkunft: bzberlin - 🏆 72. / 59 Weiterlesen »