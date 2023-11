Razzien gegen mutmaßliche Antisemiten in Bayern

Die bayerischen Strafverfolgungsbehörden sind am Dienstag mit Razzien in zehn Kommunen gegen mutmaßliche Antisemiten vorgegangen. Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten am Morgen mehrere Objekte. Sie ermitteln nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) gegen 17 Beschuldigte, die sich in sozialen Netzwerken volksverhetzend geäußert, Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet oder Straftaten gebilligt haben sollen.





Deutschland plant Maßnahmen gegen die Einbürgerung von AntisemitenDie deutschen Einbürgerungsbehörden sollen zukünftig auch bei Bagatelldelikten wie Beleidigungen untersuchen, ob diese aus antisemitischen Gründen begangen wurden. Bei Vorliegen antisemitischer Beweggründe kann der Täter nicht mehr deutscher Staatsbürger werden. Es werden auch aufenthaltsrechtliche Konsequenzen für Personen ohne deutschen Pass in Betracht gezogen. Deutschland hat eine historische Verantwortung, dass Jüdinnen und Juden nicht Opfer von Terror und Verfolgung werden. Die Polizei soll konsequent gegen Terrormorde, die Billigung von Terrormorden und die Verwendung von Hamas-Symbolen oder das Verbrennen der israelischen Flagge vorgehen.

