Razzien gegen Israelfeinde nach Verboten von Hamas und Samidoun

Nach Verboten von Hamas und Samidoun: Razzien gegen Israelfeinde Vor drei Wochen verbot Innenministerin Faeser die Hamas und Samidoun in Deutschland. Nun folgen, doch noch, Durchsuchungen in vier Bundesländern.

Die Polizei durchsuchte Aktivisten von Samidoun und Hamas: Einsatzfahrzeug in Berlin-Friedrichshain Foto: Paul Zinken, dpa BERLIN taz | Schon vor drei Wochen hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Betätigungsverbote gegen die Hamas in Deutschland und deren Unterstützerverein Samidoun verkündet. Nun folgen – doch noch – Polizeimaßnahmen. Am frühen Donnerstagmorgen durchsuchten Beamte 15 Wohnungen in vier Bundesländern. Laut Faeser hat die Hamas das Ziel, Israel zu vernichten. Auch Samidoun weise ein „antisemitisches, menschenverachtendes Weltbild“ auf. „Wir setzen unser konsequentes Vorgehen gegen radikale Islamisten fort“, erklärte Faeser am Donnerstag. Man dulde keinerlei Verherrlichung oder Unterstützung des barbarischen Terrors der Hamas gegen Israel, „Islamisten und Antisemiten können und dürfen sich hier nirgendwo sicher fühle





