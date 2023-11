Razzia gegen Hamas und Samidoun-Anhänger in Deutschland

In den frühen Morgenstunden wird die Polizei bei mutmaßlichen Anhängern der Hamas und des Netzwerks Samidoun vorstellig. Überraschend kann der Besuch für die Betroffenen nicht gewesen sein.und das palästinensische Netzwerk Samidoun verboten - jetzt sind Wohnungen mutmaßlicher Anhänger in vier Bundesländern durchsucht worden.

Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, erstreckte sich die(CDU) erklärte zu der Razzia: „Heute haben wir die bereits im Vorfeld erlassenen Verbote gegen Hamas und Samidoun vollzogen mit dem Ziel, Vereinsvermögen zu beschlagnahmen und sicherzustellen sowie die weiteren Vereinsstrukturen aufzuklären“, betonte Reul. Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht bei einer Razzia in Berlin-Friedrichshain auf der Straße. Sicherheitskräfte haben im Zusammenhang mit dem Verbot der Terrororganisation Hamas und des internationalen Netzwerks Samidoun in Deutschland mehrere Objekte in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein durchsuch





dpa » / 🏆 92. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

- Unionsfraktion kritisiert ausstehende Umsetzung von Verboten gegen Hamas und SamidounDie Unionsfraktion im Deutschen Bundestag fordert, das Betätigungsverbot der Hamas in Deutschland sowie das Verbot des palästinensischen Vereins Samidoun rasch umzusetzen.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Verbot von Hamas und Samidoun: Schlag gegen IsraelhassSchon vor drei Wochen war es angekündigt, nun erteilt Innenministerin Faeser ein Betätigungsverbot für die Hamas und Samidoun in Deutschland.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Razzien gegen Israelfeinde nach Verboten von Hamas und Samidoun3 Wochen nach dem Verbot von Hamas & Samidoun in Dtl erfolgen doch noch Durchsuchungen: 15 Räume in Berlin, NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Was nun noch gefunden wird, bleibt abzuwarten. Samidoun kündigte bereits an, 'standhaft' bleiben zu wollen

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Israel-Krieg im Live-Ticker - Faeser verbietet Hamas und Netzwerk SamidounUm in Ägypten versorgt zu werden

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Innenministerin Faeser verbietet Hamas und Netzwerk SamidounDer Angriff der Hamas auf Israel hat Folgen auch in Deutschland. Innenministerin Faeser verbietet die Palästinenserorganisation und ein weiteres Netzwerk. ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Innenministerin Faeser verbietet Hamas und Netzwerk SamidounDer Angriff der Hamas auf Israel hat Folgen auch in Deutschland. Innenministerin Faeser verbietet die Palästinenserorganisation und ein weiteres Netzwerk. Wer sich dort engagiert, muss mit Konsequenzen rechnen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »