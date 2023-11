Raumsonde Lucy entdeckt Mond um Asteroiden Dinkinesh

Was eigentlich nur als Test für die Instrumente der Raumsonde Lucy gedacht war, endet in einer freudigen Überraschung für die US-Weltraumbehörde NASA: der zufällig auf Lucys Route lag und deshalb als Übungsobjekt ausgewählt worden war. Doch die dabei entstandenen Aufnahmen enthüllen eine kleine Sensation: Der Asteroid Dinkinesh hat einen Mond

. Eigentlich ist die 2021 gestartete NASA-Raumsonde Lucy auf dem Weg ins äußere Sonnensystem zu zwei Gruppen von Asteroiden, die auch als 'Jupiter-Trojaner' bekannt sind, da sie sich auf der gleichen Umlaufbahn wie Jupiter um die Sonne befinden. Der Asteroid Dinkinesh lag quasi auf dem Weg: Dabei handelt es sich um einen Asteroiden im sogenannten Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Mit dem Vorbeiflug wollte die NASA vorrangig die Tracking-Systeme von Lucy testen. Diese sorgen dafür, dass Lucy während ihrer Asteroidenvorbeiflüge das jeweilige Ziel immer genau im Blick behält, während sie mit einer Geschwindigkeit von rund 16.000 Kilometern pro Stunde daran vorbeisaust. Die während dieses Vorbeiflugs entstandenen Aufnahmen sorgen nun für eine kleine Sensation: Denn Dinkinesh ist nicht nur ein Asteroid – sondern zwei

