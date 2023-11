Rätselhafte Entdeckung: Archäologen finden Skelett einer wohlhabenden Frau neben ihrem toten Mann

Der Schädel gleicht einer leeren Hülle, das Gesicht ist völlig verschwunden. Was ist mit dieser Frau passiert? Das unheimliche, menschliche Skelett ist zusammen mit einem weiteren in der Erde nahe Eisleben entdeckt worden. Es birgt dunkle Geheimnisse, die Experten jetzt nach und nach lüften. Sicher ist: Die Frau zählte zu den wohlhabendsten Menschen, muss in der Gesellschaftsordnung einmal weit über anderen gestanden haben, genauso wie ihr toter Mann, den man neben ihr fand – mit einem Messer.So lagen die beiden nebeneinander. Laut Archäologen waren sie vermutlich verheiratetArchäologen gehen davon aus, dass die kleine Dame (etwa 1,55 Meter groß) und ihr etwas größerer Mann im 9. Jahrhundert gelebt haben. Man grub ihre Überreste auf der ehemaligenaus – einem Ort, an dem Aufzeichnungen nach die Kaiser Otto der Große und Otto II. residierten. Vergangene Woche wurden dort Häuser, Burgen und jenes Grab freigelegt, in dem das Paar für tausende Jahre ganz dicht nebeneinander lag. „Das lässt darauf schließen, dass die beiden verheiratet waren“, erklärte Projektleiter und Archäologe Felix Biermann vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt gegenüber BILD. Ob sie getrennt oder gleichzeitig starben, ist noch unklar.Auffällig: Dem Mann wurden pompöse Oberbeigaben mit ins Grab geleg

