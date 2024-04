Rätsel um Tod von Émile: Knochen des vermissten Jungen in Frankreich entdeckt

Durch Zufall wurden Knochen des vermissten Émile in Frankreich entdeckt. Das wirft Fragen auf. Denn mit Hunden wurde nach dem kleinen Jungen gesucht.ist nach wie vor ein Geheimnis. Monatelang gab es trotz akribischer Suche keine Spur von dem Zweijährigen. Dann plötzlich überschlagen sich die Nachrichten aus. Dabei waren dort schon Leichenspürhunde im Einsatz. In der Nähe soll ein Hund sogar die Suche abrupt abgebrochen haben, berichten französische Medien.

Rätsel um Tod von Émile: Staatsanwalt nennt Details zum Fundort des Schädels – Spürhunde waren schon in der Nähe Der Schädel wurde „etwa 25 Minuten zu Fuß“ vom Weiler Haut-Vernet entfernt gefunden, teilte der Staatsanwaltschaft Jean-Luc Blachon auf einer Pressekonferenz am Dienstag (2. April) mit. Der Ort sei von steilen Hängen umgeben und im Sommer stark bewachse

Verschwundener zweijähriger Émile in Frankreich: Knochen gefundenKnapp neun Monate nach dem Verschwinden eines Zweijährigen in Frankreich haben Ermittler Knochen des Kindes entdeckt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Aix-en-Provence am Sonntag mit.

