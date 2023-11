Ratgeber Wein: So finden Sie den richtigen Wein​

Auch Rebsorten beeinflussen, wie der Wein schmeckt. Wenn ein Mensch eine Vorliebe für eine bestimmte Rebsorte gefunden hat, könne er daraus weitere Weintypen für sich ableiten, sagt Ernst Büscher. „Weniger tanninreiche Weine, wie etwa der Merlot, wirken weicher“, erklärt Echensperger. Diese Weine seien dadurch oft leichter zugänglich. Wer gerne Merlot trinkt, kann deshalb auch mal zum Spätburgunder greifen. Das ist die in Deutschland am häufigsten angebaute rote Rebsorte und ebenfalls gerbstoffarm.

Einen Unterschied mache auch, ob viel mit der Hand gearbeitet wird. So ist ein maschineller Vollernter deutlich günstiger, bei der Handlese könnten dafür schlechte oder zu wenig ausgereifte Trauben besser aussortiert werden. Das steigert die Weinqualität. „Weine, die im kleinen Holzfass reifen, sind deutlich teurer für den Erzeuger als Weine aus dem großen Stahltank“, erklärt der DWI-Sprecher.

Menschen, die preisbewusst einkaufen, rät die gelernte Sommelière auch hier auf die Rebsorte zu achten. Etwa der Spätburgunder sei für wenig Geld schwer in guter Qualität zu bekommen: „Die Traube ist empfindlich und erfordert mehr Arbeit.“

