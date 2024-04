Rassismus im Fußball: Braucht es härtere Strafen und schnellere Spielabbrüche?

Rassismus-Forscher Lorenz Narku Laing von der Evangelischen Hochschule Bochum sieht 'nicht nur ein gesamtgesellschaftliches Problem, sondern es hat auch mit dem Fußball selbst zu tun: Denn an diesem sozialen Ort wurde viel zu lange nichts gegen Rassismus getan'.

Empfindlichere Strafen könnten helfen, meint er: Wir müssen darüber nachdenken, ob man Spiele abbrechen soll und zu Ungunsten der rassistisch agierenden Fanblöcke wertet

