Ranni Quest: Ein geheimes Achievement in Elden Ring

könnt ihr die Ranni Quest startet um ein geheimes Achievement zu erlangen. Wie ihr die Quest startet könnt und was ihr tun müsst, um Nokstella und Nokron zu erreichen, erfahrt ihr in unserem Guide .Sie nennt sich Ranni die Hexe und eigentlich lebt sie in einem Turm, im Nordwesten von Liurnia, dem zweiten Gebiet. Ihr trefft sie aber zu Beginn schon bei der Kirche von Elleh,Asche von Geistern für deren Beschwörung zu nutzen und diese im Kampf einzusetzen.

Der schnellste Weg nach Siofra ist der Brunnen im Nebelwald von Limgrave. Hier findet ihr den Eingang auf der Karte: Seid ihr im Hof der Festung angekommen, rastet am Ort der Gnade und startet das Fest. Blaidd wartet bereits auf euch, inklusive einiger anderer Teilnehmer. Es stellt sich heraus, dass das Fest eigentlich ein riesiger Bosskampf gegen Radahn ist.

Hat er 50 % oder weniger seiner Lebenspunkte übrig, beginnt die zweite Phase. Zunächst setzt er zu einem gewaltigen Sturzangriff an. Ich hab mal kurz bei Festung Rotmähne vorbeigeschaut bevor ich nach Siofra gegangen bin. Blaidd war schon im Schloß. Konnte ihn danach in Siofra nicht mehr finden. Ist die Quest jetzt gescheitert oder muss ich einfach Radahn besiegen?

Versucht Scharlach drauf zu hauen wie z.B. mit ‘Rotten Breath’. Eine Anrufung, die man dafür bekommt, den großen Drachen in Caelid zu töten. . Alternativ könnt ihr euch die Pfeile / Bolzen dafür herstellen, es lohnt sich ‘Ritter Bernahls Hütte’ einen Besuch bei Nacht abzustatten & ein wenig Caelid zu erkunden.

Zauberer Jerren, der das Festival startet ist nicht da: Sucht einfach auf Youtube “Radahn Glitch”, das ist ein bekannter Bug. Ihr könnt das ganze umgehen, indem ihr euch in den Tod stürzt und bei Marikas Pfahl, im Radahn Kampf aufersteht.

Ranni Quest Elden Ring Achievement Guide Nokstella Nokron Waffe

