Randy Krummenacher ersetzt Luca Bernardi im Team CM Yamaha

Durch die Wirbelverletzung von Luca Bernardi hat sich für Randy Krummenacher im Team CM Yamaha in der Supersport-WM plötzlich eine Türe geöffnet. Sein bisheriger Teamchef Ferry Schoenmakers schlug den Wechsel vor. Abenteuer Motorrad - jetzt mit Live-Updates mit dabei sein und unsere Teams auf ihren Touren begleiten.

Die Saison 2021 hatten sich Ex-Weltmeister Randy Krummenacher und EAB-Teamchef Ferry Schoenmakers erfolgreicher vorgestellt: Nach 14 Rennen liegt der Zürcher Oberländer nur auf dem neunten WM-Rang, seinen einzigen Podestplatz holte er als Dritter im zweiten Lauf in Assen. Sieben einstellige Ergebnisse entsprechen nicht den Ansprüchen. Heute wird offiziell: Krummi und das Team EAB Yamaha haben sich getrennt, der 31-Jährige bestreitet die restliche Saison für das Team CM Yamaha. In diesem fährt normalerweise der WM-Vierte Luca Bernardi, der nach seinem Wirbelbruch (T12) in Magny-Cours für unbestimmte Zeit ausfäll

