Ramsan Kadyrow und seine Söhne regieren die Kaukasus-Region brutal und ohne Einmischung aus Moskau. Wieso Putin seinen "Bluthund" und dessen Familie gewähren lässt. Es ist ein Prozess, der selbst für russische Verhältnisse auffallend viele Regeln bricht: In Grosny, der Hauptstadt Tschetscheniens, steht ein junger Mann vor Gericht. Der 19-jährige Nikita Schurawel soll einen Koran verbrannt haben, nach russischer Darstellung im Auftrag des ukrainischen Geheimdienstes.

Seit Kriegsbeginn werden in Russland ukrainische oder westliche Geheimdienste für allerlei innenpolitische Probleme verantwortlich gemacht. Das Besondere an diesem Fall: Schurawel hat seine mutmaßliche Straftat gar nicht in Tschetschenien, einer russischen Teilrepublik im Nordkaukasus, begangen, sondern mehr als 800 Kilometer entfernt in Wolgograd. Trotzdem soll ihm am 16. November in Grosny der Prozess gemacht werden. Diese direkte Entscheidung Putins deutet darauf hin, dass er sich über die geschriebenen Gesetze der Russischen Föderation einfach so hinwegsetzen kan

