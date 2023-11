Rammstein-Sänger Till Lindemanns Konzert in Kassel abgesagt

„Rammstein“-Sänger Till Lindemann (60) hätte am Samstag im Rahmen seiner Solo-Tour in Kassel auftreten sollen – jetzt wurde das Konzert vom Veranstalter abgesagt. Für den Auftritt fehlen offenbar Genehmigungen der Stadt. Nach eigenen Angaben habe der Veranstalter MM Konzerte GmbH schon am 10. Oktober die Genehmigungen für einen umfassenden Einrichtungsplan der Nordhessen Arena beantragt.

Doch dann geschah Kurioses: „Wie und warum aus einem Einrichtungsplan, der ausschließlich den Innenbereich, der sonst die Eisfläche beinhaltet, im Rathaus ein Bauantrag werden konnte, kann der Geschäftsführer der MM Konzerte GmbH sich nicht erklären“, schreibt der Veranstalter auf seiner Webseite.Zusätzlich sei offensichtlich erst Anfang November die Bearbeitung in Angriff genommen worden und am 6. November eine Auflage erfolgt, binnen nur vier Tagen umfangreiche weitere Unterlagen vorzulegen. „Dabei waren Auflagen, die gar nicht vom Veranstalter zu erfüllen waren, sondern sich auf bauliche Gegebenheiten der Nordhessen Arena bezogen“, so der Veranstalter weite





🏆 73. mopo » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rammstein-Sänger Till Lindemann verwehrt Nachrichtenagentur Zutritt zum KonzertTill Lindemanns große Solo-Tour steht kurz bevor. Der Zutritt wird jedoch einigen Gästen vom Musiker untersagt. Es scheint, als ob der Sänger Journalisten besonders ungerne die Türen öffnet.

Herkunft: focusonline - 🏆 73. / 26,25 Weiterlesen »

Konzert-Veranstalter Olli Zilk erhält den Bayerischen PopkulturpreisEs ist, als ob es das Wort Stillstand in seinem Vokabular nicht gäbe.

Herkunft: mz_de - 🏆 73. / 26,25 Weiterlesen »

Rammstein-Konzert und K-Pop-Festival in Frankfurt sorgen für IrritationenDie gleichzeitige Veranstaltung eines Rammstein-Konzerts und eines K-Pop-Festivals in Frankfurt am 12. Juli 2024 sorgt für Unsicherheit und Diskussionen unter den Fans.

Herkunft: watson_de - 🏆 73. / 26,25 Weiterlesen »

Lindemann-Tour: Shelby Lynn mit Warnung vor Konzert des Rammstein-SängersShelby Lynn hat kurz vor dem Tour-Start von Till Lindemann an Konzertbesucher:innen appelliert. Vor allem eine Sache war der Irin besonders wichtig.

Herkunft: watson_de - 🏆 73. / 26,25 Weiterlesen »

Sachsen: 600 Menschen protestieren gegen Rammstein-Konzert in LeipzigAktuelle Nachrichten aus Sachsen

Herkunft: ntvde - 🏆 73. / 26,25 Weiterlesen »

Rammstein: Große Sorge vor Frankfurt-Konzert – Stadion-Betreiber äußert sichParallel zu einem Rammstein-Konzert steigt in Frankfurt ein K-Pop-Festival. Wie soll das funktionieren?

Herkunft: watson_de - 🏆 73. / 26,25 Weiterlesen »