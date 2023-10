Rammstein: Band-Mitglied löst mit Post für große Fans-Sorge aus

Die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann haben vor einigen Monaten für ein wahres Beben gesorgt. Nicht nur viele Fans waren erschüttert, auch innerhalb der Band hat es für Spannungen gesorgt. Die Tour zogen die Musiker dennoch unbeirrt durch, auch wenn die berühmte"Row Zero" und die offiziellen After-Show-Partys gestrichen wurden. Wie es mit Rammstein nach Ende der Tour weitergehen würde, war zunächst unklar.

Wenige Tage später veröffentlichte er ein weiteres Posting, in dem er sich auf die"Kunst des Wartens" bezog und löste erneut Spekulationen aus. Mittlerweile ist klar: Rammstein existiert weiter und geht 2024 erneut auf Tour – natürlich auch mit Leadgitarrist Richard Kruspe. Ein neuer Beitrag des Musikers auf Instagram löst jetzt allerdings erneut Sorge aus, wenn auch nicht in Bezug auf die Band-Zukunft.

Die wohl am meisten verbreitete Botschaft an den Musiker: Verstecke dich nicht, wir brauchen dich und deine Musik. Was der Rammstein-Gitarrist mit seinem Posting ausdrücken wollte und ob es tatsächlich Grund zur Sorge gibt, lässt er offen. Aber es wird schnell klar, dass die Fans in jedem Fall hinter ihm stehen und ihm den Rücken stärken.Vor einiger Zeit wurde bekannt, dass"Party Pieces", das Unternehmen von Gary und Carole Middleton, pleite gegangen ist. headtopics.com

